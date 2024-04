Allerta Usa | si teme attacco a Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 aprile 2024) 7.50 "Gli Stati Uniti sono in stato di massimae si stanno preparando attivamente per unsignificativo entro la prossima settimana da parte dell'Iran in risposta all'israeliano di lunedì a Damasco,che ha ucciso alti comandanti iraniani". Così alla Cnn un alto funzionario statunitense. Alti funzionari Usa ritengono che l'sia"inevitabile",e potrebbe mirare a obiettivi sia isreliani,sia americani. Undiretto controè lo scenario che più preoccupa perché si rischierebbe una rapida escalation.