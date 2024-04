Alleanza in frantumi Streaming e Bibbiano | una storia di colpi bassi Pd-M5s | amici mai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 7 aprile 2024 – In principio furono le primarie del Pd – anzi, del Pdmenoelle – del 2009, alle quali Beppe Grillo avrebbe voluto partecipare per "rifondare un movimento che ha tolto ogni speranza di opposizione a questo Paese, per offrire un’alternativa al Nulla". L’occasione tuttavia gli fu negata, tra ironie e inviti a farsi un partito tutto suo, e nacque così il M5s, sempre con la stessa ambizione: mandare a quel paese la sinistra ritenuta incapace di opporsi alla destra e soprattutto al berlusconismo. Quella sinistra che aveva tradito gli ideali della propria giovinezza. Da quel momento in poi, di fronte all’accusa infamante di essere venuta meno alle promesse fatte innanzi al popolo, il Pd ha dovuto sempre rincorrere l’avversario populista, coltivando al contempo un senso di colpa profondo per le proprie mancanze. "C’è l’idea che la sinistra, non potendo recuperare ...