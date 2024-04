Allarme demografico, il Nord Italia spopolato entro il 2040 - Senza migrazioni, e senza un'inversione nel trend delle nascite, il Nord Italia è atteso da una “glaciazione” demografica che entro il 2040 porterà un saldo negativo rispetto all'attuale di 2,3 ...tg24.sky

Lo stop all’incremento demografico è una buona notizia Non per chi è fermo agli anni del boom - Le grida d’Allarme sull’inverno demografico si basano su ragionamenti distinti che meritano di essere collegati. Ad esempio, molti dicono che non sia un problema se siamo otto miliardi: ci ...ilfattoquotidiano

Il Nord Italia spopolato dal ‘gelo demografico’: -2,3 milioni di residenti entro il 2040 - Meno abitanti vorrà dire minore mercato interno, dunque più bassi consumi ma anche investimenti inferiori. "Nonostante gli allarmi lanciati e le discussioni avviate sulla denatalità nel nostro Paese, ...quotidiano