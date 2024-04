(Di sabato 6 aprile 2024) ITALIA. Sono 28 i suicidi di detenuti nelleitaliane da inizio anno. Per dare un’idea del livello dell’emergenza in cui è precipitato il nostro sistema penitenziario, l’anno scorso alla stessa data erano 16, e a fine anno arrivarono a 69.

È stato rinvenuto nel carcere di Latina il corpo senza vita di un detenuto di origine indiana. L’uomo aveva 36 anni ed era in attesa della sentenza di primo grado per delle accuse di un reato a ... (ildifforme)

Una sostanza difficile da individuare, e crea danni fin dal primo utilizzo. Si alza la guardia per l'onda Fentanyl - l'antidolorifico oppioide sintetico che è ormai un'emergenza in molte parti del ... (iltempo)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un allarme per le condizioni dei detenuti nelle carceri e lo fa incontrando al Quirinale la polizia penitenziaria, che da un lato ringrazia ... (ildifforme)

Già 29 suicidi di detenuti quest'anno, il 2022 è l'annus horribilis - Due anni fa si tolsero la vita in cella 84 persone. Per fronteggiare l'emergenza il ministro Nordio ha firmato un decreto con il quale stanzia 5 milioni di euro per prevenire i suicidi e ridurre il di ...agi

Uspp Carcere Sant’Angelo dei Lombardi: grido d’Allarme degli agenti della Penitenziaria - Siamo dimenticati non solo dal dipartimento ma an che dall’amministrazione regionale. Tante le promesse, ma fatti zero - Afferma Maurizio Repola ...irpinianews

Allarme carceri, la politica non ci sente - che l’ha trasformata in una bandiera elettorale), se messa a confronto con il silenzio sconfortante rispetto al desolante stato di salute delle nostre carceri, sempre più lontane dal mandato ...ecodibergamo