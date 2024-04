(Di sabato 6 aprile 2024) Il gesto del 70enne a Berlino per attirare l'attenzione sulla connessione tra le persone e la natura Non è raro vedere corridori con costumi colorati o accessori appariscenti nelle maratone, ma l'israeliano, 70 anni, correrà la mezzadi Berlino questa domenica con uninvuole correre i 21,1 chilometri

La direttrice del Parco del Colosseo , Alfonsina Russo , ha inviato una lettera di protesta al sindaco di Roma , Roberto Gualtieri, per quanto accaduto con la maratona di Roma , che si è svolta domenica ... (fanpage)

Gli atleti della U.P. Policiano hanno fatto parlare di sé alla 9^ edizione della mezzamaratona del Casentino , con prestazioni straordinarie che hanno confermato il loro dominio sulle lunghe ... (lortica)

Al MiCo - Milano Convention Center in City Life di Milano si è tenuto il taglio del nastro inaugurale per la Maratona di Milano che partirà il 7 aprile, da Piazza del Duomo, a cui prenderanno parte ... (ilgiornaleditalia)

Alla maratona con un ananas in testa, l'impresa di Moshe Lederfien - Ha aggiunto che mantiene il suo equilibrio grazie all'allenamento regolare e Alla sua forza mentale. Secondo Lederfien ha corso più di 40 maratone con un ananas in testa, inclusa la maratona di ...reggiotv

Giro d'Italia, ad Acqui una maratona di eventi fino Alla tappa - (ANSA) - ACQUI TERME, 06 APR - Da oggi al 7 maggio, data della tappa del Giro d'Italia 107, con arrivo ad Andora (Savona) - Acqui Terme propone calendario di iniziative legate Alla corsa rosa, present ...msn

Un uomo correrà mezza maratona Berlino con un ananas in testa - L'israeliano Moshe Lederfien, 70 anni, parteciperà Alla competizione di domenica portando il frutto in equilibrio sul capo. "Voglio entrare in contatto con le persone, farle ridere", ha spiegato ...tg24.sky