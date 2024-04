Alice Merton | età | canzoni e biografia di No Roots

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 6 aprile 2024): un talento musicale poliedricoFlorence Clarissa, nata il 13 settembre 1993, è una cantautrice originaria della Germania, con cittadinanza canadese e britannica. La sua musica ha ottenuto consensi internazionali, con notevoli riconoscimenti per la sua canzone di successo “No”, che le è valsa il prestigioso European Border Breakers Awards nel 2018. Una vita di diversità culturale Cresciuta da madre tedesca e padre irlandese,ha vissuto un’infanzia nomade a causa della professione del padre come consulente minerario. Ha attraversato vari paesi, tra cui il Connecticut e Oakville, in Canada, prima di stabilirsi a Monaco. Questa educazione diversificata ha alimentato il suo apprezzamento per culture diverse, con Canada, ...