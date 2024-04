Al running festival Il dt La Torre | Abbiamo molte carte da giocare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Nel giorno della Milano Marathon, domenica, mancheranno esattamente due mesi agli Europei di atletica Roma. La manifestazione, dal 7 al 12 giugno, che torna nella capitale dopo 50 anni, è uno degli eventi clou di cui si è parlato al Milano. Nessuno meglio del D.T Antonio Lapoteva offrire una panoramica perfetta della situazione della squadra azzurra. "È un anno complicato, ci siamo appena messi alla spalle gli Europei indoor di Glasgow, tra pochi giorni partiamo per la Turchia per provare a qualificare le squadre di marcia. Poi toccherrà alle staffette, poi Roma e infine Parigi e per non farci mancare nulla dopo l’Olimpiade, i Mondiali U20. Prima di Tokyo, l’atletica dava "zero tituli", ora ci presentiamo a tutti gli appuntamenti con, non solo Jacobs, Tamberi o ...