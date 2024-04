Ahi Sassuolo | riacciuffato e inguaiato Ma il pari è su un’azione ’rugbistica’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Si butta via, il, e a questo punto si fa durissima. A Salerno i neroverdi, non senza la collaborazione ‘chirurgica’ (e non richiesta) di una direzione di gara quantomeno rivedibile che danneggia per quanto può la squadra di Ballardini, si fanno rimontare, nella ripresa, dal doppio vantaggio maturato a fine primo tempo. E restano, di fatto, dove sono, in attesa degli altri. Non senza ovvi rimpianti e in coda ad una partita che, dopo un primo terzo di nulla, prima accende velleità salvezza rincorse a ragione dagli uomini di Ballardini, poi le spegne a seguito dell’ennesima rimonta subita. Del resto, aspettare che si graffiassero in avvio, due squadre prigioniere in egual misura di limiti e paure non è cosa, anche perché se Colantuono non vuole perdere, Ballardini sa di non poter perdere. Ecco allora lunghi tratti di niente, screziati solo da episodi ...