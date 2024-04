Aghemo Sky | «Il Torino crede nell’Europa | ma attenzione all’Empoli di Nicola Juric? Sul suo futuro…» – ESCLUSIVA

Sky - Aghemo: "Yildiz è diventato l'idolo dei tifosi, la sua maglia è la più venduta allo Juventus Store" - Tutti pazzi per Kenan Yildiz. A Torino la maglia del campioncino della Juventus sta andando a ruba, come ha riferito in diretta l'inviato di Sky Sport 24 Paolo Aghemo.tuttojuve

Chiesa convince Aghemo: «Per Vlahovic è un valore aggiunto averlo intorno» - Il giornalista Paolo Aghemo nel suo servizio per Sky Sport 24 sulla Juve ha fatto il punto sull’intesa tra Chiesa e Vlahovic alla luce della vittoria ottenuta martedì sera per 2-0 in Coppa Italia ...juventusnews24

Aghemo: “I grandi ex Vlahovic e Chiesa alla ricerca dei primi gol contro la Fiorentina” - Il giornalista di Sky Sport, Paolo Aghemo, nel corso di un servizio per Sky Sport 24 ha analizzato il momento in casa Juventus sofffermandosi in particolari sui grandi ex della sfida contro ...tuttojuve