Appena scarcerato, è stato aggredito in una strada di Livorno il presunto omicida indagato per la morte di Denny Magina , 30enne che precipitò dal quarto piano di un palazzo frequentato anche da ... (firenzepost)

Aggredito in strada a Treviso da due ragazzini dopo averli rimproverati: 50enne in ospedale, arrestato 17enne - Preso a calci e pugni in strada da due ragazzini a Treviso per aver preso le ... I due minorenni sono stati accompagnati in questura dopo aver Aggredito anche i due agenti intervenuti per fermarli: il ...notizie.virgilio

Capitano Ultimo in lista con De Luca, scopre il volto dopo 31 anni: “Un atto d’amore” – VIDEO - Ha scoperto il suo volto dopo 31 anni in occasione della compagna elettorale di Cateno De Luca. Capitano Ultimo – Sergio De Caprio – si mostra al pubblico e toglie il passamontagna al teatro Quirino d ...mondopalermo

Vigili, tour in camper a Genova davanti alle scuole: “In strada per aiutare ragazzini e famiglie” - L’obiettivo è contrastare la mala movida e la violenza giovanile: si parte da piazza Rapisardi a Pegli ...ilsecoloxix