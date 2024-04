(Di sabato 6 aprile 2024) I piccolisono tornati a faral. I ragazzisocietà, affiliata da ormai dieci anni, sono arrivati da alcuni giorni in città e resteranno fino a domenica per assistere alla gara-Olbia. L’ultimaqui arisale allo scorso anno e prima ancora al 2019. La collaborazione con la scuola calcio giapponese è costante e quasi quotidiana grazie anche all’impegno di tutto lo staff Academy che tramite collegamenti a distanza fornisce il supporto necessario. Dopo laalle strutture del settore giovanile biancorosso, i piccoli ragazzi hanno condiviso momenti di sport ad altri studio-culturali visto che la delegazione nipponica ammirerà i luoghi ...

Affiliate. Gli atleti della Perugia Japan in visita a Pian di Massiano - I giovani atleti della Perugia Japan sono tornati a visitare il Perugia, con cui sono affiliati da dieci anni. Restano in città fino a domenica per assistere alla partita Perugia-Olbia, condividendo ...lanazione

Chiricò specialista di Coppa, Catania in festa dopo la 'remuntada' col Padova! - Si è disputa la finale di Coppa Italia di Serie C, competizione che ha visto arrivare all'ultimo atto il Padova ed il Catania. Il ...monza-news

Gli Europei di Atletica puntano alle scuole con Unicredit - Per i grandi eventi sportivi la legacy è un aspetto sempre più fondamentale. Una delle mission della Fondazione EuroRoma 2024, che organizza i Campionati Europei di Atletica Leggera in programma dal 7 ...primaonline