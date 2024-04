Adria | discarica con oltre 5 tonnellate di rifiuti sulle rive del Po | c’è anche amianto Una denuncia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024)(Rovigo), 6 aprile 2024 – Unaabusiva a cielo aperto è stata scoperta in un’area rivierasca al grande fiume. Il ritrovamento è stato fatto dai finanzieri della tenenza dicon la collaborazione della sezione aerea della Guardia di Finanza di Venezia. Nel loro intervento hanno individuato un’area di200 metri quadrati, sulla quale risultavano depositatidi vario genere stimati in circa 5.000 chili e classificati come speciali. Nello specifico sia pericolosi che non pericolosi. In particolare, è stata riscontrata la presenza diderivanti dalla demolizione di manufatti del tipo eternit e altri detriti edili, serbatoi in metallo, elettrodomestici, pneumatici, tubazioni, plastiche, materiale ferroso e legnoso, abbandonati in maniera incontrollata. ...