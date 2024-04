ADL a contatto con Manna | parlano di Italiano per la panchina

ADL avrebbe sondato Calzona per la panchina del Napoli : possibile un doppio incarico col ct della Slovacchia prima della sfida col Barcellona. Clamorosa indiscrezione in casa Napoli : secondo quanto ... (napolipiu)

Ecco da quando Italiano è entrato nelle grazie di AdL, lo svela l’esperto Bucchioni - “Nei giorni del dramma di Joe Barone è stato contattato Italiano dal presidente del Napoli così come è avvenuto da qualche anno a questa parte. L’innamoramento del presidente De Laurentiis – ha detto ...ilnapolionline

Conte o Italiano per il post Calzona, ADL riflette: spunta la data della decisione - I nomi caldi per ereditare la panchina dei Campioni d'Italia uscenti sono quelli di Conte ed Italiano: toccherà ad uno dei due restituire orgoglio (e una posizione in classifica adeguata) agli azzurri ...informazione

Italiano, in pole per il dopo Calzona: promosso a pieni voti da ADL e Manna - Che De Laurentiis sogni Conte per la panchina del Napoli per la prossima stagione non è una novità, ma il patron azzurro apprezza molto anche Italiano, il più serio candidato al ruolo per il post Calz ...informazione