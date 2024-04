Adeguamento sismico Ok al progetto per la ’Mei’

(Di sabato 6 aprile 2024) È stato approvato in giunta ildi fattibilità tecnico-economica dei lavori per l’della scuola ’don Aldo Mei’ di Bozzano. Sul tavolo c’è un milione di euro per gli interventi sull’edificio, la cui copertura economica è in parte garantita da risorse a bilancio e in parte da fondi per la prevenzione del rischiostanziati della Regione con un bando a cui il Comune ha partecipato ottenendo le risorse previste. "Tra i nostri obiettivi strategici ci sono sicuramente gli interventi di prevenzione sismica – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; su questo, e più in generale sull’ediliza scolastica, investiamo risorse importanti per mettere in sicurezza, rendere più efficienti e funzionali le nostre scuole di ogni ordine e grado. Per Bozzano abbiamo approvato il preliminare ...

