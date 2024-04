Addio a Quartero Storico farmacista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Lutto ad Aulla per la morte di Pierangelo, 86 anni, dopo una lunga malattia. Era molto conosciuto in città e in tutta la Lunigiana, per il suo grande impegno nella politica. La famiglia era originaria del Piemonte, ma lui aveva trascorso l’intera vita ad Aulla. E’ stato segretario della Democrazia cristiana, consigliere comunale ai tempi del sindaco Sergio Lupi e segretario provinciale della Democrazia Cristiana all’epoca di Ciriaco De Mita. Lo aveva portato anche ad Aulla, in un incontro promosso al Cinema Nuovo (sono insieme nella foto). La politica era la sua grande passione, aveva fondato un gruppo di cattolici che avevano preferito avvicinarsi al centro sinistra, invece che al centro destra e aveva partecipato attivamente alla costruzione dell’Ulivo., ha lavorato per tanti anni in una storica farmacia di Sarzana. Il rito funebre ...