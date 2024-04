Addio a Italo Rota | l’architetto del Museo del Novecento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Con un percorso creativo molto personale e variegato, l'architetto, morto a Milano all'età di 70 anni, si è rivelato una delle figure contemporanee più interessanti e poliedriche non solo a livello italiano ma anche internazionale, capace di spaziare dagli allestimento museali alle boutique per lo stilista Roberto Cavalli, passando per gli hotel di lusso e i padiglioni di Expo 2015 a Milano e Expo 2020 a Dubai. Tra i progetti emblematici della sua variegata produzione spicca il nuovodelal Palazzo dell'Arengario in piazza Duomo a Milano (2002-10). Agli inizi degli anni Ottanta,ha lasciato Milano, dove è nato il 2 ottobre 1953 e dove si è formato, per trasferirsi a Parigi occupandosi dell'allestimento museale del Musée ...