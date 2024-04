Accadde oggi | 6 aprile | Angelo Cereser ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 6 aprile 2024) 6edricorrenze Poletti, Fossati, Puia, Agroppi E poi c’era lui, ‘Trincea’. Gente da Toro. Gente del Toro. Che per i colori granata ha dato tutto e che meritava davvero uno scudetto (senza dimenticare le due Coppe Italia). Ma il Torino è qualcosa che ti entra dentro e non ti lascia più, qualcosa che sei disposto a perdonare (anche) in caso di eventuali sgarri. E allora ci sentiamo di paragonare la sua cessione del 1975 a un sacrificio, considerato quello che è stato dopo. Il 61944 è nato, un giocatore duro ma leale, che per il Toro ha dato tutto. Nel vero senso della parola, considerato che in maglia granata patì anche seri infortuni. Quarantanove anni fa venne ceduto al Bologna, ma il destino ha voluto che contro il ...