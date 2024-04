(Di sabato 6 aprile 2024) Andreatrattiene il fiato per qualche secondo: “E’ una domanda complicata che implica una risposta ben argomentata: devo tener conto anche della linea del governo di cui facc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Abodi: "Sì ai russi alle Olimpiadi purché non siano compromessi con Putin" - "Sono favorevole alla partecipazione degli atleti di Mosca e di quelli bielorussi, ma a patti chiari. I Giochi di Parigi non devono servire alla propaganda del Cremlino". Parla il ministro dello sport ...ilfoglio

Una vela per la rinascita 2024, al via le nuove attività - Dal 10 al 13 aprile, in occasione della Giornata del Mare, si terrà a Gaeta il 3° Summit nazionale Blue Forum 'Investiamo nell'Economia del Mare' che prevede eventi, approfondimenti e confronti, tutti ...nauticareport

Economia del mare, verso il 3° Summit nazionale Blue Forum. Sfilata di ministri a Gaeta - L’evento organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina dal 10 al 13 aprile è patrocinato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ...latinatoday