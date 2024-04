A Sorrento | “Ero nudo e mi avete vestito” | nuova performance dell’artista Mauro Maurizio Palumbo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 6 aprile 2024) Sabato 6 aprile alle 19 laEroe mi“Eroe mi” è la, che andrà in scena a, sabato 6 aprile, alle 19, nella Chiesa di Santa Maria di Casarlano (via Casarlano 10), nell’ambito della rassegna “In cammino per la pace” nata da un’idea di Mariana Gargiulo e a cura di Marco Palmieri. L’azione performativa fa riferimento al versetto 36 del Capitolo 23 del Vangelo di Matteo e si propone di far riflettere sull’attualità ...