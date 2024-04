A S 2024 25 | al via le candidature delle scuole per la Cerimonia d’inaugurazione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 aprile 2024) Caserta. La consuetadi inaugurazione dell’anno scolastico-2025 vedrà, anche quest’anno, la partecipazione di delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale. La manifestazione si svolgerà a settembre alla presenzamassime Autorità dello Stato, di esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. Ladarà spazio alle capacità creative e artistiche degli studenti nei diversi ambiti della musica, del teatro, della danza, del cinema, dell’arte e della moda e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con il programma “Tutti a scuola”. Le Istituzioni dovranno proporre la propria candidatura per partecipare all’evento entro il prossimo 30 maggio. Nell’istanza dovranno essere indicate attività o esibizioni che offrano una sintesi significativa ...