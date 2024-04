A Roma una retrospettiva di Carla Accardi | protagonista dell’arte del dopoguerra

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 aprile 2024) "La sublime suora/ convoglia l’invisibile / sulle tele innalzate / e con gesti graduati / e non meno eloquenti / di quelli dei profeti / ritrae spazi essenziali / dello spettro c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti