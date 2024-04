A Mozzo due incontri sull’evoluzione e le criticità del digitale

(Di sabato 6 aprile 2024). Sarà una settimana decisamente “online” quella che prenderà il via lunedì 15 aprile alla Sala Civica “Boninelli” di, con dueorganizzati dalla Biblioteca Comunale “Sandro Pertini” e dal Comune riguardanti il web, ile la conoscenza di un mondo, quello informatico, in rapida evoluzione. Lunedì 15 aprile, alle 20.45, alla Sala Civica “M. Boninelli” della Biblioteca Comunale (via Orobie, 1), Gianluigi Bonanomi interverrà in una conferenza intitolata “I pericoli del web”, dando consigli a genitori e educatori sul sempre più controverso rapporto dei ragazzi con la tecnologia. La quale da una parte risulta quantomai indispensabile per studiare e svagarsi (lo streaming ha soppiantato la televisione e la radio, le console hanno occupato tutto il tempo del gioco, etc.); dall’altro la recente ...

