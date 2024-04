77% donne laureate con tre o più figli lavora | il 21 | 3% se hanno terza media | maternità e istruzione penalizzano Dati Eurostat

(Di sabato 6 aprile 2024) La tematica della conciliazione tra impegnitivi e responsabilità familiari per lein Italia emerge con prepotenza dalle ultime rilevazioni disull'occupazione femminile. Questidelineano una realtà in cui la capacità delledi rimanere inserite nel mercato del lavoro dipende fortemente sia dalla presenza diche dal livello diposseduto. L'articolo .

