6h Ultragreen Marathon Pistoia | foto e classifiche

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – La 6Hdisi è conclusa con un trionfo di partecipazione e impegno, confermando l'ardore e la passione degli amanti della corsa nell'affrontare sfide di resistenza estrema. Organizzata con maestria dalla ASD Silvano Fedi di, e sotto l'egida delle prestigiose istituzioni sportive FIDAL, IUTA e UISP Comitato pistoiese, l'evento ha rappresentato un banco di prova per i podisti più intraprendenti. Definita "Ultra" per il suo superamento dei limiti tradizionali della maratona, la gara ha portato i partecipanti oltre l'ordinaria distanza di 42.195 metri, con l'obiettivo ambizioso di raggiungere la soglia delle 6 ore di corsa. Un traguardo che richiede non solo una forma fisica impeccabile, ma soprattutto una straordinaria forza mentale e una capacità di gestione del proprio ...