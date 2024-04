6 aprile 2009 | quindici anni fa il terremoto che distrusse l’Aquila e la provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Firenze, 62024 - Il 6, alle ore 3.32 la terra tremò e una violentissima serie di scosse, la più forte di magnitudo di 6,3, devastò L'Aquila e molte aree della. Fu solo l'inizio di una grande tragedia. Per molti mesi la terra non ebbe pace. Le macerie e il dolore, vennero accompagnati per mesi da eventi sismici senza fine. Ma cosa accadde quella terribile notte? In pochi istanti la città venne sfregiata e ridotta a un cumulo di macerie. Una catastrofe che colse nel sonno, senza dare scampo, migliaia di persone radendo al suolo case, monumenti, edifici storici, ospedali, università. Con loro anche la Casa dello Studente, che poi diventerà uno dei simboli del sisma, con le sue otto vittime. Ovunque case dilaniate o venute giù completamente. Il bilancio finale fu un bollettino di guerra: 309 ...