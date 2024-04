31 anni fa usciva Undertow dei Tool | il metal ai tempi del grunge

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 6 aprile 2024) Il 6 aprile 1993deiarrivò negli store musicali dopo una prima prova con l’EP Opiate (1992). Chi ha memoria e intelligenza ricorderà che soprattutto la prima metà degli’90 era dominata dalla scena di Seattle, con ilcome unico perno della scena alternativa che in termini di vendite faceva i numeri che qualche anno più tardi sarebbero stati propri del pop. Idimostrarono che tutto era possibile.deideiera un disco pienamente hard rock, ma nello stile della band di Los Angeles. Certamente non c’erano le linee di basso di Justin Chancellor, che di lì a poco avrebbe sostituito Paul D’Amour dopo la sua pacifica uscita di scena; certamente le soluzioni di Danny Carey non ...