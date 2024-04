15 anni dal sisma a L’Aquila | Mattarella | “Ricostruire è un dovere”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 6 aprile 2024)– “La piena ricostruzione della Città e dei borghi è une un impegno da proseguire. Per ogni componente sociale, anzitutto per le Istituzioni. Così come tale è l’opera di riconnessione del tessuto sociale”. Così in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio, in ricordo del terremoto che 15fa colpì. “Il terremoto di quindicior sono, nella notte tra il 5 il 6 aprile, sconvolsee il territorio circostante, strappando alla vita più di 300 persone. La distruzione si abbatté sul centro storico, sulla periferia, sui borghi vicini, lasciando tutta la Comunità nazionale attonita e sconvolta”, ricorda. “Il Paese – sottolinea il capo dello stato – seppe reagire, mobilitando tutte le ...