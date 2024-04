100mila in piazza a Tel Aviv per le elezioni e gli ostaggi

(Di sabato 6 aprile 2024) Sono circa- secondo gli organizzatori - gli israeliani scesi instasera a Telin un protesta contro il governo di Benyamin Netanyahu e per un accordo che riporti a casa gliancora a Gaza a 6 mesi dal loro rapimento da parte di Hamas. I media parlano invece di "decine di migliaia" ma la definiscono "la più grande dal 7 ottobre". La protesta si è svolta lungo il ministero della Difesa - l'unico a Tel- per concentrarsi all'incrocio della Ayalon, la tangenziale, rinominata 'della democrazia'. Tra gli slogan campeggiano quelli che chiedono "subito" e "Liberate glisubito".

"Come per la Crimea , anche i cittadini del Donbass e della Novorossiya avevano il desiderio di tornare dalla loro famiglia. Il loro percorso si è rivelato molto più difficile e tragico. Tuttavia, ... (ilgiornaleditalia)

Bibi Netanyahu è sotto assedio, ma più è sotto assedio e meno molla. Anzi, allarga il conflitto da Gaza al Libano (contro Hezbollah) alla Siria (in chiave an tira niana). Il giorno di Pasqua sono ... (quotidiano)

