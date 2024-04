Zes unica | ecco lo strumento per unire Mediterraneo e Piano Mattei

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si chiama Zesloimmaginato dal governo per attrarre investimenti internazionali al centro del. L’annuncio arriva da Napoli, per bocca del ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di coesione, Raffaele Fitto. L’obiettivo è, dopo anni di fondi a pioggia e a mancata progettazione, offrire una visione ad un pezzo d’Italia che è intimamente connesso al Mare Nostrum, quindi al sud dell’Europa ma anche al nord dell’Africa. Lo sottolinea con veemenza Fitto quando mette l’accento su un passaggio nevralgico: solo in questo modo si potranno favorire quelle condizioni di sviluppo “che fanno parte di una visione che il governo ha messo in campo da tempo e che si sviluppa non soltanto con il grande potenziale del Mezzogiorno di Italia ma che si sviluppa anche con un altro aspetto molto importante, che è ...