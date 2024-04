Zaniolo un pallino di Manna | il Napoli ci sta pensando Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ilstaa Nicolò, che non sarà riscattato dall’Aston Villa. Agli azzurri serve un calciatore che si alterni con Matteo Politano e l’ex Roma sarebbe il giocatore ideale, secondo anche il nuovo dsè undiGianluca discrive: L’attaccante ex Roma – oggi all’Aston Villa, che però non lo riscatterà – in estate farà rientro al Galatasaray, ma potrebbe comunque rimanere con la valigia in mano.(classe 1999) infatti è undigià dai tempi della Juventus: il futuro nuovo ds dello porterebbe volentieri in azzurro, sfruttando anche la volontà del calciatore di tornare a giocare nel nostro campionato. Il ...