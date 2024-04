Zaniolo è un pallino del DS Manna | il Napoli ci pensa seriamente

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il calciomercato estivo si scalda e tra i possibili colpi delemerge il nome di Nicolòdel ds. Il calciomercato estivo potrebbe portare venti di cambiamento al, con l’obiettivo di rinnovare e rafforzare la squadra per la prossima stagione. Tra i nomi monitorati dal club partenopeo, emerge con forza quello di Nicolò, secondo quanto riportato da fonti vicine alla dirigenza azzurra. Il giovane attaccante, attualmente in forza all’Aston Villa ma destinato a fare ritorno al Galatasaray, potrebbe finire per indossare la maglia delnella prossima stagione. È quanto emerge da un focus pubblicato sul sito ufficiale di SKY Sport, dove si sottolinea l’interesse del direttore sportivo Giovanninei confronti ...

