Zambia | 80enne uccisa dall’attacco di un elefante inferocito

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un safari insi è trasformato nel peggior incubo di ogni turista. Un gruppo di visitatori a bordo di una Jeep è infatti diventato preda di un“aggressivo“, che avrebbe preso di mira il veicolo su cui erano a bordo, scatenandogli contro tutta la sua furia. Un video circolato in rete ha ripreso L'articolo proviene da Il Difforme.

Gaza, Wck chiede indagine indipendente su uccisione dei suoi operatori - Roma, 4 apr. (askanews) -World Central Kitchen (Wck) ha chiesto un'indagine indipendente sull'attacco israeliano a Gaza in cui sono rimasti ...notizie.tiscali

Un'americana 80enne uccisa da un elefante in un safari in Zambia - Una donna americana di 80 anni è stata uccisa da un elefante "aggressivo", che aveva attaccato il veicolo su cui stava viaggiando nel corso di un safari in Zambia. Lo hanno reso noto i funzionari loca ...ansa

Zambia, elefante uccide turista 80enne americana durante safari - Nel parco nazionale di Kafue, in Zambia, un elefante maschio ha ucciso una turista americana di 80 anni durante un safari ribaltando l’auto su cui questa si trovava. Lo riportano i media ...lapresse