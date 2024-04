(Di venerdì 5 aprile 2024) L’autodafè di Matteo Salvini sui rapporti con la Russia, ora negati ma troppo a lungo coltivati, ha un effetto positivo su... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Zaia e Fredriga dimostrano che un'altra Lega non solo è possibile, ma necessaria - Al partito serve una svolta moderata: se lo è reso conto anche lo stesso Matteo Salvini. Ma rottamare il salvinisimo senza rottamare anche lo stesso leader del Carroccio resta una sfida impossibile ...ilfoglio

Il centrodestra si compatta contro la sfiducia a Salvini e Santanchè, ma il sorpasso di Forza Italia sulla Lega preoccupa Meloni - I sondaggi indicano come ci possa essere un testa a testa tra Lega e Forza Italia, in alcuni casi anche un sorpasso di quest'ultimi.ilriformista

Autonomia, il Nord della Lega scalpita. Salvini a Torino con Molinari (e Zaia) - E dunque è confermata la presenza di Zaia, così come quella del governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, mentre non ci sarà per impegni all’estero il presidente della Lombardia ...lospiffero