Yermak | “Per l’Ucraina sta scadendo il tempo”

(Di venerdì 5 aprile 2024) La difesa delnon può permettersi di aspettare i tempi della politica e ora è in seria difficoltà. “Il problema per noi è il: vorrei sottolineare che adesso è un momento critico per. È molto importante che il pacchetto di aiuti venga approvato questo mese (dal Congresso degli Stati Uniti) perché nel fratci sta costando vite”, ha dichiarato in un’intervista a Politico il capo di gabinetto del presidente ucraino Andry. “Il duro colpo cheha subito nelle ultime tre settimane fa parte della campagna russa in vista di una grande offensiva… che potrebbe iniziare alla fine di maggio o all’inizio di giugno. Senza sistemi di difesa aerea è impossibile difendere le nostre città”, ha aggiunto. Il capo di gabinetto del presidente ucraino Andry ...

Ucraina, arrivano i droni Sokol-300 capaci di volare più di 3.000 chilometri. Kiev non aspetta la tempesta perfetta - Per le forze ucraine al fronte è un momento difficile. Non basta più difendersi, anche perché la macchina da guerra della Russia è a pieno regime e non mancano uomini, armi e munizioni

Guerra Ucraina, Kiev: «Attacchi a Chasiv Yar, i russi a 500 metri». Yermak: «Arrivati a momento critico» - Guerra Ucraina. Continuano gli attacchi russi su Odessa, dove nella notte è scattato un allarme aereo a causa di un attacco di droni.

