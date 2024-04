Yellen | vogliamo una sana relazione economica con la Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il segretario al Tesoro americano Janetha incontrato a Guangzhou, nel Guangdong, il vice premier cinese He Lifeng, al quale ha riferito che gli Usa "cercano unache avvantaggi entrambe le parti", capace di "garantire condizioni di parità per le imprese e i lavoratori in entrambi i Paesi"., nel resoconto delle battute introduttive diffuse dal Dipartimento al Tesoro, ha detto di ritenere "fondamentale che le due maggiori economie" del pianeta "cerchino progressi sulle sfide globali come il cambiamento climatico e l'emergenza del debito nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo". L'ex presidente della Fed ha anche affermato di ritenere prioritario che le due parti "comunichino strettamente su questioni motivo di preoccupazione come la sovraccapacità e le ...