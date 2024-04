Xbox Showcase 2024 | data dell’evento e giochi presentati da Microsoft svelati da un report

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tom Warren ha affermato che l’Gamesdelè in programma nella giornata del 9 Giugno, conche sfrutterà questo nuovo evento per presentare non soltanto il nuovo Gears 6 ma anche per annunciare il nuovo gioco di Call of Duty. Stando alle informazioni in possesso del giornalista, il colosso di Redmond presenterà durante lodi quest’anno l’atteso Gears 6 (come suggerito anche da Jeff Grubb qualche ore fa), oltre ad annunciare le date d’uscita diFlight Simulator, Awoved e di Indiana Jones e l’antico Cerchio. Inoltre nel corso dell’Gamesdovrebbe essere presentato anche il nuovo capitolo di Call of Duty, che secondo alcune ...

