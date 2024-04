WTA Bogotá 2024 | avanti tutte le teste di serie Bene Bouzkova | brivido Siegemund

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si sono conclusi i match di secondo turno al WTA 250 di, che rappresenta un’assoluta particolarità nel calendario generale con i suoi 2600 metri a livello del mare. Questo, chiaramente, crea qualche problema di gestione della pallina, anche se alla fine dei conti l’adattamento aiuta. Partite spesso ad andamento particolare in una giornata che anche con il meteo non è stata di grandissimo aiuto. Passano ad ogni modole favorite, a partire da Marie. La ceca, anzi, riesce a non dover fare troppa fatica con l’americana Hailey Baptiste: 6-3 6-4. Per lei ci sarà il confronto con la tedesca Laura, costretta a finire nella notte colombiana e brava a rientrare su un’indomita Francesca Jones: la britannica cede solo dopo quasi tre ore e per 6-7(4) 6-4 6-2 dopo aver avuto due volte un break di ...