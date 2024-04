Wta 250 Bogotà | Errani in semifinale | battuta Bara in rimonta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Saraavanza innell’Atp 250 di, in Colombia. Condizioni difficili vista l’altitudine (2500m) e le condizioni particolari della terra sudamericana. La numero 117 del ranking ha battuto 4-6 6-2 6-3 la rumena. Dopo un primo set di assestamento,fa muovere l’avversaria a destra e a sinistra con infiniti slice velenosissimi.inizia ad accusare fisicamente le condizioni climatiche e cede sia il secondo che il terzo set. Nel terzo parziale, la rumena si era trovata anche avanti di un break sul 3-2. Poi la 36enne bolognese è tornata ai suoi livelli ribaltando il punteggio per il 6-3 finale. Inaffronterà la vincente della sfida tra la testa di serie numero 2 Maria e la testa di serie numero 6, e tennista di casa, Osorio. ...

