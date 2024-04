Wrestlemania 40 pronostici | chi vincerà tra Roman Reigns e Cody Rhodes

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di venerdì 5 aprile 2024)40e match card L’appuntamento con40, detta ancheXL, è sempre più vicino. Si tratta dell’evento di wrestling più importante e atteso dell’anno che anche in questa quarantesima edizione si svolge in 2 serate ricche di match imperdibili. A Filadelfia ci saranno ben 16 incontri titolati e non con i più grandi protagonisti delle federazioni di Raw e Smackdown. Ma ecco iper40 con la match card delle due notti.40e match card40e match card Night 1 Rhea Ripley vs Becky Lynch Gunther vs Sami Zayn Finn Balor e Damian Priest vs R-Truth e The Miz vs New Catch Republic vs DIY vs New Day vs ...