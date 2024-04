Wizz Air in classe all’Itaer per reclutare futuri piloti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Forl’, 5 aprile 2024 –Air atterra va sui banchi dell’Itaer per. La compagnia area low cost ungherese approda infatti nelle scuole superiori specializzate per presentare il suo nuovo ’ProgrammaAir Pathway’, con il quale si propone di sceglierecomandanti di bordo e proseguire nel percorso verso il raggiungimento dei 500 aeromobili nella flotta entro il 2030. La presentazione del programma a Forlì all’istituto aeronautico si terrà il 9 aprile. I responsabili del programma illustreranno le opportunità offerte aie saranno disponibili per rispondere alle loro domande. Alla conquista dello spazio: "I colossi Leonardo e Alenia interessati a investire a Forlì" Il progetto "è concepito per selezionare ...