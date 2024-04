Whatsapp apre ai messaggi di altre app grazie alla legge Ue

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 5 aprile 2024) LOS ANGELES – Rivoluzione: l’app permetterà di ricevereanche da altri servizi distica, come lo sono ad esempio Telegram, Viber o Signal. L’annuncio di Meta, proprietaria anche di Facebook e Instagram, è uno dei primi risultati pratici del Digital market act, ladell’Unione europea in vigore dal 7 marzo che regolamenta le aziende del mercato digitale. Fra gli obblighi previsti c’è infatti l’interoperabilità fra i sistemi a condizione che la terza parte soddisfi una serie di ammissibilità, inclusi requisiti tecnici e di sicurezza. Per questo il cambiamento avverrà gradualmente. Nel primo anno si potranno inviare tra singoli utenti, vocali, immagini, video e altri file. In futuro si estenderà il servizio ai gruppi e ad...