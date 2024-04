Weekend all’insegna della danza a Napoli | cinque spettacoli tra il Bellini | il Korper e il teatro Ateneo di Casoria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 aprile 2024) di Massimiliano Crausricco dicon benin giro tra ile lo Spaziodel capoluogo il 6 aprile e con l’appuntamento di chiusura di domenica 7 aprile aldicon “David uscì a fare quattro passi” di Vincent Karl von Hagen, pseudonimo artistico di Mohamed Vincenzo Agbaje Olufemi. Uno spettacolo particolarmente atteso per tanti motivi: dal coreografo e produttore del titolo ai contenuti dello stesso, passando per i tanti giovani in scena e per l’avvio ufficiale di un progetto che vorrà diventare ancora più intenso. Cominciamo dal giovane coreografo, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radioterapia Oncologica, ...