Weekend a Roma | eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 aprile

(Di venerdì 5 aprile 2024) Primi accenni di primavera a, dove oltre agliindoor di aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione! Vista del Colosseo e di via dei Fori Imperiali al tramonto – corrieredellacittà.com Primodi, un finesettimana che coincide con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax.6 e domenica 7sono tantissime le occasioni aper vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana disarà dedicato principalmente alle visite gratuite ai Musei civici di ...

Il Weekend di Pasqua è alle porte, qualcuno ha già organizzato il fine settimana, qualcun altro non ha ancora deciso cosa fare. A Roma sono tante le iniziative e gli eventi a disposizione per i ... (funweek)

Che tempo fa sabato 30 marzo, domenica 31 a Pasqua e lunedì primo aprile a Pasquetta . Le previsioni Meteo per il weekend : dove sono previste nuvole, schiarite e pioggia.Continua a leggere (fanpage)

Un altro Weekend è alle porte, il primo fine settimana di aprile sta per iniziare e Roma è pronta ad accogliere turisti e tante persone che vogliono andare alla scoperta della Capitale. Di seguito ... (funweek)

Caldo anomalo in Italia, ecco l'anticiclone africano Narciso: punte di 28 gradi a Firenze, 25 a Roma - Caldo anomalo sull'Italia e temperature oltre la media in tante città nel Weekend. La causa è l'anticiclone africano, da alcuni definito "Narciso", che è ...ilmessaggero

Meteo. Weekend con l'anticiclone africano, picchi di temperatura fino a 28°C. Ecco in quali regioni - Attesi valori termici superiori alla media anche di 10°C. DAL Weekend ANTICICLONE AFRICANO. Dopo l'ultima modesta perturbazione transitata mercoledì si chiude a lunga fase piovosa che ha interessato s ...3bmeteo

EDICOLA EMIGRAZIONE / TARDELLI: ALL'ONU INSEGNO AI GIOVANI IL RISPETTO - Roma, 5 apr - "Non è un urlo di gioia, ma di speranza quello che rimbomba nel Palazzo di Vetro dell'Onu, a New York: a lanciarlo è Marco Tardelli, che dopo l'esultanza per quel gol al Mundial '82, gio ...9colonne