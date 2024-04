(Di venerdì 5 aprile 2024) Unè statoin scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Nour Shams, a est di Tulkarem in. Lo hanno fatto sapere fonti mediche, citate dall'agenzia, che hanno identificato l'uomo in Saed Abu Alawiya,"dai proiettili di un cecchino dell'occupazione".

La Wafa , l'agenzia palestinese , ha riferito che un palestinese è stato ucciso a Qalqylia, in Cisgiordania , non lontano da Nablus, dal fuoco dei militari israeliani. Si tratta - ha riferito l'agenzia ... (quotidiano)

Wafa, 'palestinese ucciso da Israele in Cisgiordania' - Un palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Nour Shams, a est di Tulkarem in Cisgiordania. (ANSA) ...ansa

Guerra Gaza. Biden: Tregua immediata. Netanyahu: Faremo del male a chi lo fa a noi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Gaza. Biden: Tregua immediata. Netanyahu: Faremo del male a chi lo fa a noi. LIVE ...tg24.sky

Wafa, 'palestinese ucciso in operazione d'Israele a Jenin' - (ANSAmed) - TEL AVIV, 04 APR - Un palestinese è stato ucciso nel corso di un'operazione dell'esercito israeliano nel villaggio di Ya'abad nei pressi di Jenin in Cisgiordania. Lo hanno detto fonti ...ansa