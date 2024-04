Vuoi fare a botte? | trapper fuori controllo da Del Debbio | paura in diretta | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Parole grosse, contatti e attimi di pura tensione, poi ilBaby Touché viene scortatodallo studio di Dritto e rovescio con Paolo Delche certifica con un risonante "andatedai co***oni" che la misura è colma. Puntata scoppiettante quella di giovedì 4 aprile del talk di Rete 4. Nel blocco dedicato alla micro-criminalità giovanile soprattutto a Milano, spesso collegata all'ambiente della musica trap e delle baby gang di italiani di prima generazione, va in scena il solito copione. In studio ci sono diversi ragazzi, più o meno noti, soprattutto di origine nordafricana. Francesco Giubilei, editore di “Nazione Futura”, dice a uno degli ospiti di Delche c'è un'alternativa a delinquere, ossia lavorare... Opzione respinta da uno dei presenti perché "chi me lo dà il lavoro?", ...