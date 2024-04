Vuelle | Johnny Hamilton è ‘scomparso’ Così Pesaro ha ingaggiato Loudon Love

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Non ha mai vinto a Sassari lanella sua storia e non sembra questa l’occasione favorevole per riuscire nell’impresa dato che al PalaSerradimigni domenica la squadra di Meo Sacchetti ci arriverà anziché con una pedina in più, come si sperava, con una in meno. E’ partito infatti Scott Bamforth, salutato ufficialmente dalla società che gli augura le migliori fortune (il comunicato conferma che "ha dovuto far rientro negli Stati Uniti per gravissimi motivi familiari"), ma l’americano in arrivo nel ruolo di pivot non è ancora pronto al debutto visto che ha firmato ieri pomeriggio. E non è, "scomparso" dopo aver formalizzato insieme al club il contratto che doveva firmare, ma mai tornato indietro. La Carpegna Prosciutto si è quindi diretta verso il secondo obiettivo,, ...