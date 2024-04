Volley | serie C e D Massa Carrara cerca gloria contro il Fucecchio e i temibili Lupi

(Di venerdì 5 aprile 2024) Siamo agli sgoccioli nei campionati maschili diC e D che per la Pallavolohanno più ben poco da dire dal punto di vista degli obiettivi di classifica. La penultima giornata vedrà le due formazioni massesi impegnate entrambe in trasferta. Il team del coach Luca Cei inC sarà di scena domani (ore 18) ail Jollyche lo tallona a 2 punti. In palio c’è il quarto posto del girone, attualmente ricoperto dagli apuani, che ha un valore puramente platonico visto che ormai sono irraggiungibili i primi due posti, gli unici utili per la partecipazione ai successivi playoff. InD la compagine di Silvia Angelini è a un passo dalla salvezza. I 5 punti di vantaggio su MetodoCamaiore e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:48 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 23:47 Reggers ha tirato ... (oasport)

Gara 3 decisiva per la Security Tape che riceve sabato 6 il Loreto.La squadra femminile Banco Marchigiano Subissati ad Urbino Senigallia , 4 Aprile 2024 – Si torna a giocare dopo la sosta per la ... (vallesina.tv)

Sempre in attesa di conoscere il prossimo avversario (gara3 fra Cuneo e Porto Viro è in programma lunedì), Emma Villas si alle na intensamente per farsi trovare pronta giovedì prossimo quando inizierà ... (sport.quotidiano)

Volley serie B1. Fgl-Zuma, le regine d’Italia tornano in campo. Tre sfide di alto livello per blindare la vetta - La Fgl-Zuma Castelfranco affronta tre cruciali sfide per mantenere il comando del girone, iniziando con la trasferta a Jesi. Dopo la vittoria della Coppa Italia, il tecnico Bracci elogia il lavoro di ...msn

Volley serie A2. Emma Villas Trillini: "Pronti alle semifinali, stiamo giocando una bella pallavolo» - Emma Villas si allena intensamente in attesa del prossimo avversario. Dopo la rimonta contro Brescia, il centrale Trillini elogia la forza e il carattere della squadra nei playoff.msn

C’è Montebianco-Quarrata. Pescia di scena a Cecina - Fine settimana intenso di serie C nel Volley femminile e maschile. Partite cruciali per la salvezza e la vetta della classifica. Agliana e Montebianco pronte a sfidarsi per punti preziosi. Un fine ...lanazione