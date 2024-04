VOLLEY SERIE A2 Emma Villas Trillini | Pronti alle semifinali | stiamo giocando una bella pallavolo»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sempre in attesa di conoscere il prossimo avversario (gara3 fra Cuneo e Porto Viro è in programma lunedì),sina intensamente per farsi trovare pronta giovedì prossimo quando inizierà ladi semifinale. Più che della sfida a venire, ancora da definire, si continua a parlare della rimonta di Brescia: "È stata una partita bellissima – ha detto il centrale Stefano–, i playoff sono così, siamo partiti molto bene, poi ci siamo disuniti, loro hanno vinto nettamente due set e sono partiti molto forte nel quinto. Siamo stati bravi a resistere e poi a vincere. È un risultato che vale molto, ci ha permesso di approdare, ora pensiamo a quelle". Quella rimonta nel quinto set di lunedì scorso, con Brescia avanti per 8-2 e apparentemente ...

Novara vince contro Chieri per 3-1. Nel palazzetto novarese va in scena gara-3 dei quarti di finale di Serie A1. Dopo gara-1, vinta da Novara in rimonta e gara-2, andata nelle mani di Chieri al tie ... (sportface)

Gara 3 decisiva per la Security Tape che riceve sabato 6 il Loreto.La squadra femminile Banco Marchigiano Subissati ad Urbino Senigallia , 4 Aprile 2024 – Si torna a giocare dopo la sosta per la ... (vallesina.tv)

C’è Montebianco-Quarrata. Pescia di scena a Cecina - Fine settimana intenso di SERIE C nel VOLLEY femminile e maschile. Partite cruciali per la salvezza e la vetta della classifica. Agliana e Montebianco pronte a sfidarsi per punti preziosi. Un fine ...lanazione

Si sfidano MioVOLLEY-River 2001 e San Nicolò-Valtidone - Dopo la sosta pasquale tornano in campo le formazioni impegnate nei campionati regionali di VOLLEY per la volata finale della stagione. In SERIE C maschile giornata di riposo per la Gas Sales ...sportpiacenza

La premier Meloni incontra le stelle del VOLLEY, tra loro la centrale bresciana Anna Danesi - La presidente ha ricevuto a Palazzo Chigi una rappresentanza delle quattro squadre di VOLLEY femminile protagoniste delle coppe europee di quest'anno ...giornaledibrescia