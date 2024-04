Volley Serie A1 Femminile 2023 2024 | le semifinali dei play-off su Rai Sport | Sky Sport e VBTV

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sulla piattaforma streaming, sui canali Sky(e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai(con Rai) torna lo spettacolo delcon laA1con le-off. Su Skyè prevista una partita a giornata con la telecronaca di Roberto Prini, affiancato nel commento … L'articolo proviene dain TV.

Sempre in attesa di conoscere il prossimo avversario (gara3 fra Cuneo e Porto Viro è in programma lunedì), Emma Villas si alle na intensamente per farsi trovare pronta giovedì prossimo quando inizierà ... (sport.quotidiano)

Volley femminile, la VBC Casalmaggiore cede il titolo sportivo di Serie A1 - La VBC Casalmaggiore cede il titolo sportivo della Serie A1 di Volley femminile: la squadra lombarda, nona nella stagione regolare dell'ultimo campionato, chiude dopo 11 stagioni il proprio cammino ne ...oasport

Serie B. La Maury’s Con Cavi Tuscania in casa della New Volley BorgoSan Sepolcro - La ventunesima giornata del girone F della Serie B maschile vede la Maury's Com Cavi Tuscania in campo domani (sabato) alle 19 in Umbria per affrontare la New Volley Borgo Sansepolcro. Penultima in cl ...ontuscia

Casalmaggiore dice stop: dalla Champions all'addio all'A1 - Il suo titolo andrà a Cuneo, appena retrocessa. La società lombarda ha reso ufficiale la notizia con un comunicato: "Dopo 11 anni finisce il cammino della VBC Casalmaggiore in Serie A1 di pallavolo ...gazzetta