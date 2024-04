Volley femminile | parte la stagione della Nazionale | le 16 convocate per il primo collegiale del 2024

(Di venerdì 5 aprile 2024) Lunedì 8 aprile prenderà ufficialmente il via ladi, impegnata al Centro Pavesi di Milano fino a venerdì 12 per ildell’anno. Unache vedrà le azzurre protagoniste poi a giugno in Nations League per centrare la matematica qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi. Il commissario tecnico Julio Velasco ha convocato sedici atlete che hanno già concluso l’attività di club. Si tratta di Carlotta Cambi, Yasmina Akrari, Ilenia Moro (Wash4green Pinerolo); Martina Bracchi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori (E-Work Busto Arsizio); Alice Degradi, Gaia Giovannini, Camilla Mingardi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia); Giulia Gennari, Stella Nervini (Bergamo 1991); Emma ...

